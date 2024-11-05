У ТЦК та СП намагаються працювати не лише над мобілізацією, а й над рекрутингом, зазначив майор.

Комплектування бригад за контрактом з погляду поставлення задач для ТЦК ніяк не відрізняється від комплектування за мобілізацією.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Зміст". Він пояснив, що до них так само приходить кількість людей, які ТЦК має привести за контрактом. Саме тому у військкоматах працюють рекрутери, які й займаються цими питаннями.

"Є у нас рекрутери, які проводять роботу в середині ТЦК. Наприклад, приходить чоловік, у нього є право на відстрочку. Йому кажуть – добре, ти маєш право не мобілізуватися, але можливо ти хотів би. Тебе ніхто не призиває, але ти маєш право підписати контракт. Подумай", – сказав Істомін.

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Він додав, що таких випадків вже було доволі багато. Водночас він додав, що таким чином йде рекрутинг не лише чоловіків, а й жінок, яких за мобілізацією призвати неможливо:

"За контрактом відсотків, мабуть, 20 йдуть – це саме жінки. Це люди, які точно не зобов'язані за мобілізацією стати до лав ЗСУ. Але вони приходять, вони щось чули, десь щось знають. Вони запитують. Стан здоров'я – придатна? Будь ласка, йдуть захищати, як чоловіки, так і жінки".

Мобілізація в Україні - що відомо

Раніше нардепка Соломія Бобровська заявила, що Україна не зможе виконати мобілізаційний план до кінця року. За її словами, проблема в тому, що з серпня темпи мобілізації в Україні значно зменшилися.

Крім того, вона спростувала інформацію про те, що в Україні планують мобілізувати 500 тисяч людей. За її словами, в України немає таких планів ані на 2024, ані на 2025 роки.

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