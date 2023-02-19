До оновленого переліку увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Мінреінтеграції оновило перелік територій України, на яких ведуться бойові дії, або вони тимчасово окуповані. На його основі внутрішньо переміщені особи отримують виплати.

До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в:

Дніпропетровській

Донецькій

Миколаївській

Сумській

Харківській

Херсонській

Чернігівській

Запорізькій областях.

Право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

Відео дня

можливих бойових дій; активних бойових дій; тимчасово окуповані РФ; на яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації РФ.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, у Мінреінтеграції порадили звернутися до своєї військової адміністрації й уточнити інформацію.

Внутрішньо переміщені особи в Україні

Станом на кінець січня на обліку в Україні перебувало близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Їм виплачують щомісяця по 3 тисячі грн для дітей та осіб з інвалідністю та по 2 тис. грн для решти.

Також в Україні виплачують кошти роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

18 лютого 2023-го повідомлялося, що виплати внутрішньо переміщеним особам надійдуть найближчим часом. На це в Міністерстві соціальної політики вже виділили 5,5 мільярда гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: