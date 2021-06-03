Прикордонники не пропустили в Україну російського політтехнолога Ігоря Шувалова.
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, громадянин РФ летів в Україну авіарейсом з Дубаю.
Під час паспортного контролю пасажирів літака прикордонники встановили, що відносно нього діє заборона на в’їзд в Україну.
У ДПСУ зазначають, що чоловік раніше співпрацював з одним з українських телеканалів і є російським політтехнологом.
Читайте такожВища рада правосуддя врятувала суддю-сепаратистку від "ганебного звільнення" - ЗМІПрикордонники відмовили йому в пропуску.
Наразі його відправлено зворотним рейсом до Дубаю.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про росіянина Ігоря Шувалова, який співпрацював з телеканалом "Інтер" і якого у 2017 році видворили з України та заборонили в'їзд на 5 років.
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