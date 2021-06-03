Росіянин намагався потрапити, попри чинну щодо нього заборону на в'їзд в Україну на 5 років.

Прикордонники не пропустили в Україну російського політтехнолога Ігоря Шувалова.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, громадянин РФ летів в Україну авіарейсом з Дубаю.

Під час паспортного контролю пасажирів літака прикордонники встановили, що відносно нього діє заборона на в’їзд в Україну.

У ДПСУ зазначають, що чоловік раніше співпрацював з одним з українських телеканалів і є російським політтехнологом.

Читайте такожВища рада правосуддя врятувала суддю-сепаратистку від "ганебного звільнення" - ЗМІПрикордонники відмовили йому в пропуску.

Наразі його відправлено зворотним рейсом до Дубаю.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про росіянина Ігоря Шувалова, який співпрацював з телеканалом "Інтер" і якого у 2017 році видворили з України та заборонили в'їзд на 5 років.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи