Там пояснили, що ворог розповсюджує такі матеріали для деморалізації українських військових і цивільного населення.

Відеоматеріали допитів українських військовополонених, які розповсюджують росіяни, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор.

Про це йдеться у повідомленні Повітряни сил ЗСУ. "Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - попередили в Повітряних силах.

Там зазначили, що через такі допити окупанти намагаються поширити пропагандистські наративи, створюючи ілюзію "недовіри" до військово-політичного керівництва держави, Сил оборони України або "здачі" територій.

Відео дня

У ЗСУ попередили, що подібні відео можуть містити вирвані з контексту висловлювання або неточні факти, які можуть бути інтерпретовані на користь ворога. Таким чином, ворог намагається формувати фальшиві уявлення про ситуацію на фронті та загальні настрої в українському суспільстві.

"Військові, які потрапили у полон, можуть давати свідчення під фізичним або психологічним тиском. В умовах допитів... вони можуть вимушено озвучувати те, що їм нав'язується, не відображаючи при цьому своєї справжньої думки чи позиції. Це не є свідченням зради або відсутності патріотизму, а радше результатом складних умов полону", - наголошується у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що важливо бути обережними і критично ставитися до відео, які розповсюджуються ворогом. "Ці матеріали можуть бути частково або повністю сфальсифіковані", - попередили в Повітряних силах.

Українські військовополонені

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути додому з російського полону 3 767 захисників та захисниць, включаючи 168 цивільних українців. Він додав, що за офіційними даними, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні".

Також повідомлялось, що в жовтні Україна повернула з російського полону 95 українських військових.

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