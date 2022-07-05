Знаменитий співак тепер батько двох дітей: сина й донечки.

21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія.

Про це повідомила офіційна сторінка "Океан Ельзи" у Фейсбук. Також менеджер Вакарчука Вікторія Хоменко підтвердила у соцмережах дану інформацію.

Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир". Зауважимо, 19 червня 2021 року у музиканта народився син Іван.

Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

Як відомо, минулого року Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, у шлюбі з якою перебував протягом 20 років. Згодом ЗМІ дізналися, що сина 47-річному музиканту народила 39-річна продюсерка Євгенія Яцута.

Подейкують, що роман Святослава та Євгенії триває вже не один рік, і саме через неї Вакарчук покинув Фонарьову.

Вас також можуть зацікавити новини: