Дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року, показало, що Вищому антикорупційному суду не довіряє 70% опитаних респондентів, а повністю довіряє лише 2%.

Як повідомляють Подробиці, соціологічне дослідження проводилось Центром Разумкова у рамках дослідницького проекту «Україна-2020–2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики». За його результатами, 70% українців не довіряють Вищому антикорупційному суду, робота якого розпочалася лише 5 вересня 2019 року.

За результатами опитування, зовсім не довіряють ВАКС 41,1% опитаних, скоріше не довіряють - 29,2%. При цьому повністю довіряють ВАКС лише 2% респондентів.

Соціологічне дослідження виконувалося у рамках дослідницького проекту Центру Разумкова «Україна-2020–2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики» та проводилось методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Нагадаємо, що 26 жовтня, ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому Президентові України Віктору Януковичу, який переховується від слідства із 2014-го року.

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Автор: УНІАН