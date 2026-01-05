Малюк поділився, на чому надалі зосередиться під час служби у СБУ

Він наголосив, що залишається в системі СБУ.

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається в системі, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди. Про це йдеться в його повідомленні в Telegram.

"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - наголосив він.

Він переконаний, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки України.

"На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України", - зазначив Малюк.

Він подякував колективу Служби безпеки України, всім бойовим побратимам та народу України за підтримку.

"Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю!" - наголосив Малюк.

В пресслужбі СБУ нагадали, що під керівництвом Василя Малюка спецслужба здійснила ряд унікальних операцій:

спецоперація "Павутина", в результаті якої уражено 41 військовий літак РФ одразу на 4 аеродромах окупантів;

три унікальні атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами "Sea Baby" (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.);

винахід унікальних морських бойових дронів "Sea Baby", якими уражено 14 російських кораблів, що припинило домінування РФ у Чорному морі.

Зазначається, що також вперше в історії було уражено російську субмарину класу "Варшавянка" у порту Новоросійська підводним дроном "Sub SeaBaby".

Відбувалося системне мінусування "діпстрайками" СБУ нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни в Україні.

Також йдеться про ліквідацію воєнних злочинців і зрадників. Серед них, зокрема, генерал-лейтенант Ігор Кірілов (Генерал Самокат), Ілля Кива, Владлен Татарський, Армен Саркісян (Горлівський), Валерій Транковський.

Йдеться про масштабне самоочищення СБУ - було викрито з десяток російських агентів, а , зокрема, високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча Малюк затримував особисто.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з Василем Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ.

Зазначив, що запропонував Малюку зосередитися на роботі в системі СБУ по проведенню операцій проти окупанта й російської держави.

Зеленський повідомив, що доручив Василю Малюку зробити напрямок асиметричних операцій найсильнішим у світі, а ресурси та належна політична підтримка для цього є.

