Чоловіка звинуватили в шпигунстві на користь України.

У Росії до 12 років колонії суворого режиму засудили колишнього українського футболіста Василя Василенка, якого звинуватили в шпигунстві.

Про це з посиланням на прес-службу суду повідомляє "Нова газета".

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Як повідомляється, розгляд кримінальної справи колегією з трьох суддів проходив у закритому режимі. Матеріалам справи присвоєно гриф таємно.

Справа Василенка: що відомо

Василенка заарештували в Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 226.1 КК — «незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів».

Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство - за даними слідства, шпигунство було нібито на користь України.

Василь Василенко з 1992 року по 2001 рік грав в українських футбольних командах. Серед них - "Таврія"," Торпедо" і "Дружба". Екс-футболіст народився в 1967 році та є громадянином України.

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Автор: Катерина Лиманська