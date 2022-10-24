Яворський був співавтором проекту "Історія Героя", який розповідав про полеглих захисників України.

На фронті загинув львівський режисер і співавтор проекту "Історія Героя" Василь Яворський.

Про це повідомляє ТРК "Перший Західний".

"Трагічна звістка з фронту – наш колега, режисер Василь Яворський загинув як військовий, боєць за справедливість і Герой!", – йдеться у повідомленні.

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Василь Яворський захищав Україну з 2021 року у складі 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

"Війна триває. Питання, коли потрібно встати на захист, завжди висить у повітрі. Участь у територіальній обороні – це, принаймні, відповідь на багато питань, що виникнуть у разі загострення ситуації", – говорив він.

З лютого 2022 року боєць перебував на східному напрямку фронту.

Яворський багато років працював режисером і співпрацював із багатьма відомими телеканалами. Крім того, він був співавтором проекту "Історія Героя", в рамках якого знімав документальні фільми про загиблих бійців ЗСУ.

"Його документальні стрічки не давали забути загиблих за мирне небо, правду, за нас. Він той, хто розповідав про героїв, а тепер став ним сам", – додали в повідомленні.

Війна в Україні: скільки військових загинули

У війні з Росією кожен день віддають життя українські захисники і захисниці. Наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що щодня на фронті гине близько 50 військових.

У серпні 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв.

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