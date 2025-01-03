Також підозрюваний В’ячеслав Зінченко розповів, що шість разів оголошував голодування, але вони були формальними

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб – до 4 березня. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд Львова у межах підготовчого засідання у справі, повідомляє Суспільне.

Перед початком засідання надійшла інформація про замінування будівлі суду, тож усіх попросили покинути приміщення. Згодом привезли підозрюваного В’ячеслава Зінченка. Перед будівлею частина присутніх скандувала "довічно", інша — "волю". На засідання прибули матір підозрюваного та донька Фаріон Софія Особа.

Зінченко розповів журналістам, що під час перебування під вартою він шість разів оголошував голодування, але назвав їх формальними, бо, за його словами, більше ніж 36 годин не голодував. Також він продовжує заперечувати свою провину у вбивстві Фаріон.

Відео дня

Під час засідання прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу для Зінченка у вигляді тримання під вартою без права на заставу, а адвокат підозрюваного наполягав на цілодобовому домашньому арешті з носінням електронного засобу стеження.

Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для Зінченка у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб – до 4 березня.

Також донька Фаріон заявила, що отримує у соцмережах погрози на свою адресу та її двох дітей і попросила суд відреагувати на це. Адвокат Зінченка порадив їй звернутися із заявою до поліції, яка має відкрити кримінальне провадження стосовно погроз вбивством та припинити дії осіб, які цим займаються.

Софія Особа розповіла, що не знає, від кого їй надходять погрози, але вважає, що її життю загрожує небезпека, повідомляють Новини.LIVE Львів.

"Я боюся за своє життя, але, перш за все, за життя своїх дітей… Пишуть: "Пора доні до мами і Дмитрика (малолітнього сина Софії Особи – УНІАН) не забудьте". Якби це стосувалося лише мене, я б витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей… Всі погрози йдуть російської мовою", - сказала вона журналістам.

Донька Фаріон просить надати їй охорону і планує скерувати заяву про погрози до поліції.

Вбивство Ірини Фаріон – деталі

19 липня 2024 року у Львові невідомий вистрілив у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним.

26 грудня правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування та передачу обвинувального акту щодо Зінченка до суду. На підставі зібраних доказів дії підозрюваного перекваліфікували. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вас також можуть зацікавити новини: