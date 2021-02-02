За словами головуючої судді, клопотання прокурора будуть розглянуті наприкінці засідання.

Сьогодні суд має розглянути клопотання прокурора про продовження запобіжних заходів Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Читайте такожСправа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою (фото)Як передає кореспондент УНІАН, справу слухає суд присяжних Шевченківського райсуду Києва у складі трьох присяжних та двох суддів.

Сьогодні розпочалося чергове засідання, на якому, окрім дослідження матеріалів справи, суд має вирішити питання щодо продовження чи зміни запобіжних заходів для всіх трьох обвинувачуваних. Терміни дії запобіжних заходів спливають 7 лютого.

На початку засідання суд вчергове відмовився на час засідання випустити Антоненка зі скляного боксу, щоб полегшити його участь у розгляді справи та спілкування з адвокатами.

Також було відмовлено у допуску до зали суду осіб, які хочуть взяти Антоненка на поруки, зокрема, декількох народних депутатів чинного та попередніх скликань.

Крім того, суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту щодо першочергового дослідження деяких томів справи.

Наразі суду перейшов до дослідження письмових матеріалів справи.

За словами головуючої судді, клопотання прокурора про продовження запобіжних заходів обвинувачуваним будуть розглянуті наприкінці засідання.

Вбивство Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Згодом Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня 2021 року білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи