Жінка померла від больового шоку, підозрюваний затриманий.

В Одеській області внук до смерті побив прикуту до ліжка 86-річну бабусю.

Як поінформували у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про смерть жительки одного з сіл Балтської ОТГ в правоохоронні органи повідомила місцевий фельдшер.

Як з'ясувалося, на тілі пенсіонерки, яка вже тривалий час не могла пересуватися і, по суті була прикута до ліжка, багато синців. За висновком експерта, вони є результатом побиття, а померла 86-річна жінка від больового шоку.

Читайте такожПереховувався в Одесі: у поліції розповіли про водія, який збив на смерть 15-річну дівчинку (відео)Слідчі оглянули місце події, допитали сина та онука потерпілої, які проживають з нею разом. Спочатку чоловіки стверджували, що жінка отримала травми в результаті падіння з ліжка. Однак потім, під тиском доказів, які правоохоронці зібрали під час розслідування, зізналися, що її побив онук.

Виявилося, що 35-річний чоловік накинувся на бабусю через те, що вона сварила його і батька за пияцтво.

Фігуранту оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку листопада у Київському районі Одеси чоловік до смерті забив 76-річну матір та викинув тіло в під'їзд. Підозрюваного затримали, він ховався у родичів.

Автор: Лариса Козова