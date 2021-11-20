Комерсанта замовив конкурент, звернувшись за допомогою до "кримінального авторитету".

В Одесі попереджено замовне вбивство підприємця.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що комерсанта, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тис. грн намагався "прибрати" інший підприємець – конкурент, який звернувся за допомогою до так званого кримінального авторитету.

"Цей "авторитет" знаходиться у виправній колонії за викрадення людини, вимагання і розбійні напади. Використовуючи свої зв'язки на волі, він підібрав кілера і посередника, безпосередньо займався організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що намірам зловмисників завадили працівники обласного управління міграційної поліції. Вони встановили, де, коли і як планується вбивство, і попередили бізнесмена.

"Як тільки виконавець замовлення приїхав за потерпілим на ринок, де той працював, щоб убити, його затримали. В ході спецоперації, що проводилась за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення поліції, одночасно були затримані й інші особи, причетні до злочину", - сказано в повідомленні.

У будинках, камері утримання ("авторитету") і належних їм транспортних засобах провели обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази, а також зброя, граната і наркотики.

Дії зловмисників кваліфіковано як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою (ч. 2 ст. 15 та п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова