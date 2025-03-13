Лише на вибори президента України потрібно понад 6 млрд гривень.

Проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні буде коштувати понад 200 мільйонів доларів. Таку суму назвав заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик.

"Ми не будемо привʼязуватися до року чи дати. Вибори президента України – це більше 6 млрд грн, або десь близько 150 млн доларів. Парламентські вибори трохи дешевші – біля 4 млрд грн, місцеві – більше 4 млрд грн. Тобто десь до 90–100 млн доларів", – пояснив він в інтервʼю LB.

Якщо суміщати процеси, всі три види виборів, то потрібен 221 млн доларів. Але це тільки виборчі видатки.

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Дубовик зауважив, що є також і видатки на створення виборчої інфраструктури на місцях органами місцевої влади, МЗС та Міноборони. Йдеться про розмінування шляхів до виборчих дільниць, облаштування кабін, оренду приміщень за кордоном тощо.

Вибори в Україні

Як відомо, чергові президентські вибори в Україні навесні 2024 року. Але через дію режиму воєнного стану голосування відкладено на невизначений термін. Питання проведення виборів в умовах війни порушувалося вже не раз – проте є багато питань щодо того, як організувати це на практиці, враховуючи окупацію територій, обстріли, а також той факт, що велика кількість виборців перебуває на фронті.

Наприкінці лютого перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення виборів найближчим часом малоймовірне. За його словами, значна частина людей виїхали з зони бойових дій, але не змінили місце реєстрації. Крім того, існує питання безпеки. До того ж, знищена частина інфраструктури.

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