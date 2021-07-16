Чотирирічна дівчинка, яка постраждала віл вибуху гранати у Кам'янець-Подільському, перебуває у лікарні з осколковим пораненням.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок 16 липня.
Дитині осколки гранати потрапили в область серця. За словами лікарів, вона у важкому, але стабільному стані. Її життю нічого не загрожує.
"Зараз проводяться додаткові обстеження, робиться повторний знімок грудної клітини. Немає тої небезпеки, за яку ми завжди переживаємо", - розповів лікар.
У поліції кажуть, що затриманий добре відомий у кримінальних колах. Раніше його судили за важкі злочини.
Вибух гранати у Кам'янець-Подільському
15 липня у міста п’яний чоловік підірвав гранату, внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина.
Чоловіка, який ймовірно вчинив підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, той перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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