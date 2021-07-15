На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

У Кам'янець-Подільському п’яний чоловік підірвав гранату, внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, близько 19:25 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м. Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати.

Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані до місцевої лікарні.

Особу, яка ймовірно вчинила підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини трагедії.

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Автор: Вікторія Токарєва