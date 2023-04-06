Людей закликали зберігати спокій.

У Бучанській громаді Київської області лунають вибухи та постріли. Це повʼязано з тим, що військові відточують ведення бою вночі.

"Вибухи та постріли, які чутно на території Бучанського громади, зокрема в районі Гаврилівки, не несуть жодної небезпеки", – повідомляє прес-служба Бучанської міськради.

Зазначається, що військові відточують навички ведення бою у нічний час. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій.

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У Києві не будуть змінювати комендантську годину на Великдень. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. При цьому, буде організована онлайн-трансляція Великодньої служби.

Крім того, за звірства в Бучі в Україні судитимуть трьох окупантів. Підполковник та ще троє російських вояк катували мешканців міста та імітували їхню страту.

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