Якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

Печерський районний суд міста Києва не обрав запобіжний захід у виляді домашнього арешту офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову.

Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що прокуратура наполягала на домашньому арешті для підозрюваного Андрія Тімченка. В повідомленні зазначається, що офіцер з апарату Головнокомандувача ЗСУ, подарунок якого призвів до загибелі Частякова і поранення його сина, не коментував звідки у нього гранати. "Суспільне" повідомляє, що адвокат підозрюваного зазначив, що офіцер утримується від коментарів доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

В суді Суспільному пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

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Загибель помічника Залужного

6 листопада 2023 року у селі Чайки на Київщині помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на гранаті. Його син отримав серйозні поранення.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомляла, що за версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Державне бюро розслідувань повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Слідчі встановили, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження.

Офіцеру повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

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