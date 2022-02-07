Зірку здивував рівень спортивних коментаторів у Парижі.

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа обурилася заявам французьких журналістів щодо можливого вторгнення Росії в Україну, які прозвучали на радіостанції France Inter.

Так, на своїй сторінці в Instagram Карпа, яка з жовтня 2015 року є першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції і наразі проживає у Парижі, повідомила, що в ефірі France Inter журналісти (спортивні коментатори) поцікавилися, "Україну захоплять до того, як Макрон (Еммануель Макрон - чинний президент Франції - УНІАН) оголосить про свою участь у майбутніх виборах президента, чи після".

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"Рівень людської емпатії просто не припиняє мене дивувати. Зашкал! Це десь подібно тому, пам'ятаю, як ідіоти ставили ставки на те, в який день помре Емі Вайнгауз. Нєт, сволочі, Україна так просто не здасться! Я не чекала, слухаючи France Inter. Трохи ахірєла, що такий рівень спортивних коментаторів... Луї (чоловік Карпи - громадянином Франції Людовик-Кирил Требюше - УНІАН) теж ахірєв і довго вибачався.... Такий іспанський стид", - прокоментувала Карпа.

Ескалація на кордоні з Україною: що відомо

Зазначимо, протягом останніх кількох місяців Росія збирає війська на кордоні з Україною, але заперечує плани на вторгнення. Москва також висунула низку вимог, зокрема, йшлося про те, щоб НАТО відмовило Україні у членстві в альянсі та зменшило свою військову присутність у Східній Європі.

28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія до кордонів України в цілому стягнула близько 130 тисяч військових з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня назвав російські маневри в Білорусі найбільшим російським розгортанням у цьому районі з часів "холодної війни".

В уряді США попереджають, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відвідає Москву, де має намір переконати президента РФ Володимира Путіна припинити ескалацію конфлікту з Україною. А завтра Макрон прибуде з візитом у Київ.

Зазначимо, вибори президента Франції заплановані на квітень 2022 року.