Президент Франції підкреслив, що суверенітет України - не питання дискусії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

Напередодні переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться у Москві в понеділок, 7 лютого, Макрон в інтерв'ю Journal du Dimanche закликав до "нового балансу" для захисту європейських держав та умиротворення Росії, пише ВВС Україна.

Він переконаний, що Росія законно висловлює свої власні занепокоєння через безпеку, а угода, яка дозволить уникнути війни в Україні, можлива.

За його словами, метою Росії є "не Україна, а роз'яснення правил... з НАТО та ЄС".

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"Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС. Ефективний та тривалий діалог з Росією не може і не повинен йти через ослаблення будь-якої європейської держави. Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно порушувати питання про свою власну безпеку", - сказав Макрон.

Він висловив сподівання, що його діалогу з російським президентом буде достатньо, щоб запобігти військовому конфлікту. Макрон також додав, що він вірить, що Путін буде відкритим для обговорення ширшого кола питань.

Президент Франції заявив, що вважає неправильним очікувати від Москви односторонніх заходів для деескалації ситуації, і сказав, що Росія має право висловлювати власні занепокоєння.

Але, за його словами, налагодження діалогу з Росією не може "пройти через ослаблення будь-якої європейської держави".

"Ми повинні захистити наших європейських братів, запропонувавши новий баланс, здатний зберегти їхній суверенітет і мир", - сказав він.

"Це потрібно робити, поважаючи Росію та розуміючи сучасні травми цього великого народу і великої нації".

За його словами, ситуація сьогодні дуже відрізняється від 2008 чи 2014 року, коли Росія вела наступ у Грузії та захоплювала Крим та Донбас.

"Ми знаходилися на той час у гострій фазі військових дій, і нам доводилося домагатися припинення вогню чи відходу військ. Тут уже кілька тижнів ми спостерігаємо не вторгнення і не військову операцію, в якій довелося б закликати до припинення вогню, а дуже сильну ескалацію напруженості, мілітаризацію українського кордону з російського та білоруського боку, сухопутні, повітряні та морські засоби та численні військові навчання. У цьому контексті наша роль полягає у превентивних заходах", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Зазначимо, французький президент раніше закликав до відновлення відносин з Росією, а в січні він заявив, що ЄС має почати власний діалог з Москвою, а не покладатися на Вашингтон.

Тим часом уряд США знову попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

Ескалація навколо України

Протягом останніх кількох місяців Росія збирала війська на кордоні з Україною, але заперечувала плани вторгнення.

Москва також висунула низку вимог, зокрема, йшлося про те, щоб НАТО відмовило Україні у членстві в альянсі та зменшило свою військову присутність у Східній Європі.

Західні країни відкинули це, натомість запропонувавши інші сфери переговорів, наприклад, переговори про скорочення ядерної зброї.

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