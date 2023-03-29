Президент зауважує, що Гріллз разом з іншими послами United24 поширюватиме правду про війну Росії проти України.

Знаменитий британський мандрівник Беар Гріллс став першим амбасадором платформи United24 з Великобританії і буде просувати напрямок "відновлення України".

Про це в Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. "Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців", - зауважив глава держави.

Зеленський підкреслив, що через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Гріллз, є дуже важливою.

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"Разом з іншими послами United24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - зазначив президент.

Що таке платформа United24

19 березня Зеленський заявив, що благодійна платформа United24 перетнула межу в $300 млн внесків. 5 травня 2022 року Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Серед амбасадорів проекту багато відомих особистостей.

Серед них, зокрема, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, канадська акторка українського походження, режисерка і продюсерка Кетрін Винник, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

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