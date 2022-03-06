До відправлення приймають продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

Українці зможуть безкоштовно відправити поштою допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, "Нова пошта" відкрила "гуманітарні куточки" і відтепер в усіх відділеннях, що працюють, можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Зокрема, приймаються продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

"Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Нова пошта" запустила онлайн-карту своїх відділень, що працюють по Україні. Усі посилки, які перебувають у відділеннях, зберігаються безкоштовно.

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