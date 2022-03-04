Усі посилки, які перебувають у відділеннях, зберігаються безкоштовно.

"Нова Пошта" опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють по Україні у період дії воєнного стану

Які відділення працюють станом на 4 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням. У прес-службі пошти кажуть, що карта оновлюється щодня.

Так, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу і відправку в будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, Неділя – вихідний.

У компанії також нагадали, що якщо ваше відправлення знаходиться у інших областях – ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна, як і зберігання посилок.

Крім того, починаючи відсьогодні українці можуть зняти готівку із банківської картки у будь-якому працюючому відділенні Нової пошти за наявності необхідної суми у касі.

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