Правоохоронці цьому завадили, а гроші вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Співробіники ДБР та СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні.

Як йдеться у повідомленні ДБР, вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що дало б змогу закінчити службу. Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останнього правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

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Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

"Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже $30 тис., понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих", - йдеться у повідомленні.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Хабарництво в Україні

В даний час Україну час від часу сколихують гучні корупційні скандали, пов'язані з ВЛК, МСЕК, а також з воєнкомами. Вони беруть гроші за підробку діагнозів і допомагають ухилитися чоловікам від армії.

А в Полтавській області пішли ще далі. Там посадовцю комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, яку він вимагав за поховання українського захисника.

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