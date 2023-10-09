Під час повномасштабної війни в Україні дуже актуальним є питання виплати за поранення військовослужбовцям.

Військовий, який отримав поранення, може отримати різні види грошових виплат.

Виплата за пораненння під час війни залежить від різних факторів: ступеня тяжкості поранення, поточного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, можливого подальшого встановлення інвалідності тощо.

Скільки отримують поранені в Україні

За даними Міністерства оборони, при отриманні поранення (травми, контузії, каліцтва) внаслідок участі в бойових діях, військовий може отримати наступні види грошової виплати:

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щомісячне грошове забезпечення в розмірі зарплати за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом);

додаткова винагорода – виплата в розмірі 100 тисяч гривень за поранення, пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань), яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

одноразова грошова допомога – одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – виплата в розмірі щомісячного грошового забезпечення, яку військовослужбовець може отримувати щороку;

грошова допомога для оздоровлення – виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка також здійснюється щороку.

На практиці питання отримання зазначених виплат може ускладнюватися: поранений військовий, який перебуває у лікарні, може недоотримати свої виплати, а на заваді вирішенню цієї проблеми стоять бюрократичні перепони та знаходження військової частини і командирів далеко від місця лікування бійця. Тобто військовослужбовець не має змоги особисто звернутися з приводу свого питання та контролювати процес призначення виплат, перебуваючи у лікарні, і інколи для вирішення проблеми має звертатися за юридичною допомогою.

Компенсація за поранення ЗСУ

Юрист, офіцер Збройних Сил України Максим Полішкевич у коментарі УНІАН наголосив, що так званих виплат "за поранення" не існує. Він пояснив, що при отриманні бійцем поранення, за ним зберігаються виплати, які він отримував до цього.

"Тобто, якщо боєць потрапив до лікарні з соматичним захворюванням, то ні про які "бойові" (додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень) мова не йде. Але якщо вас госпіталізували з пораненням, то вам мають виплачувати все, що ви отримували, коли служили на лінії фронту (або виконували інші бойові задачі, як то ППО чи артилерія). І якщо після лікування військово-лікарська комісія надає вам реабілітаційну відпустку (якщо поранення тяжке), то її час теж оплачується, як бойовий. Проте такого виду виплати як "за поранення" просто не існує", - пояснив він, додавши, що довідка про поранення має видаватися протягом п’яти днів з дати поранення.

За словами Полішкевича, окрема, складніша історія з "бойовим" травмуванням.

"Це ситуація за якої ви отримали травму, а не поранення, і причиною цієї травми є саме дії ворога. Така травма верифікується дещо складніше, але виплати при такій "бойовій" травмі тотожні виплатам при пораненні", - сказав юрист.

Дії військовослужбовця при пораненні

Полішкевич зазначив, що зазвичай пораненому госпіталізованому воїну важко впливати на бюрократичні процеси, які відбуваються в частині. Він радить спробувати зв’язатися з побратимами та/або командиром і просити максимально швидко надіслати довідку про поранення (хоча формально частина має її надавати госпіталю самостійно, на практиці з цим буває складно).

"А ще - попросити, щоб, по можливості, зберегли ваші бронік, каску та інше майно (що довше вас не буде, то більше шансів, що вони "загубляться"). Слід зберігати у себе всі медичні документи починаючи від "форми 100" (документ, що складається при евакуації пораненого). В разі виникненні затримок чи труднощів у виплатах, медичні документи можуть слугувати підґрунтям для подальшого написання рапорту про недоплату коштів. Якщо документи підтверджують вашу правоту, то частина виплатить нестачу", - сказав офіцер.

Щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода

Якщо військовослужбовець отримав поранення і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення, то він має право щомісяця отримувати 100 000 грн додаткової грошової винагороди та щомісячне грошове забезпечення – тобто свою зарплату.

Для отримання додаткової грошової винагороди необхідно отримати довідку про обставини травми та передати її копію до стройової частини. Додаткова винагорода буде виплачуватися щомісяця протягом лікування на стаціонарі чи перебування у відпустці після тяжкого поранення на підставі наказу командира.

Якщо ж боєць не отримав додаткову винагороди, слід написати рапорт на ім’я командира щодо його включення до наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн. До такого рапорту додається копія довідки про поранення.

Одноразова виплата за поранення

За даними Міністерства оборони, держава гарантує виплату одноразової грошової допомоги за будь-яке ушкодження здоров’я (контузія, поранення, обмороження, мінно-вибухова травма, вивих, струс, розтягнення, розрив, перелом, отруєння тощо), якщо внаслідок цього військовий отримав групу інвалідності чи часткову втрату працездатності (без установлення інвалідності).

Ступінь втрати працездатності встановлюється у відсотках. Його визначає медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум становить 2 684 грн, тому, якщо, наприклад, ступінь втрати працездатності складає 25 відсотків, то розмір допомоги становитиме 46 970 гривень (25% × 70 × 2 684 = 46 970 грн).

Якщо через поранення боєць отримав інвалідність, розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності, також виходячи з розміру прожиткового мінімуму.

У 2023 році одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності, що пов’язана із захистом Батьківщини чи виконанням обов’язків військової служби, складає:

1 група інвалідності - 400-кратний прожитковий мінімум (1 073 600 грн);

2 група інвалідності - 300-кратний прожитковий мінімум (805 200 грн);

3 група інвалідності - 250-кратний прожитковий мінімум (671 000 грн).

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно пройти МСЕК, аби визначити ступінь втрати працездатності чи групу інвалідності, і подати до ТЦК та СП або до військової частини відповідні документи - заяву для виплати одноразової грошової допомоги та завірену копію довідки МСЕК.

Допомога для вирішення соціально-побутових питаньта для оздоровлення

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – це виплата, що здійснюється щороку в розмірі, який не перевищує місячне грошове забезпечення. Такі кошти одноразово виплачуються військовослужбовцям, які:

отримали поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

отримали інвалідність внаслідок поранення, повʼязаного із захистом Батьківщини;

безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування, у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль).

Для отримання такого виду виплати військовослужбовцю слід подати особисто (за можливості) або через бойових побратимів рапорт на ім’я безпосереднього командира.

Грошова допомога для оздоровлення – це виплата в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади, яка виплачується щороку, незалежно від отримання вищезазначеної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Грошову допомогу для оздоровлення можна отримати в разі вибуття в щорічну основну відпустку або без вибуття у відпустку на підставі наказу командира військової частини. Для її отримання необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.

Виплати військовим під час війни

З 1 лютого в Україні змінили порядок виплат премій військовим. Зокрема, виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

Надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть бійцям на передовій, а 30 тисяч - тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях, а також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав причини урізання доплат бійцям.

У квітні 2023 року в Раді прокоментували додаткові виплати військовим ЗСУ. Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі додаткові виплати найбільше потрібні військовим на передовій.

10 квітня 2023 року Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень.

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