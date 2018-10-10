Ніцой влаштувала скандал у прямому ефірі через російську мову (відео)

Лариса Ніцой звинуватила ведучу, яка говорила російською мовою, у невиконанні рішення Конституційного суду і заявила, що вона "підводить себе під статтю".

Дитяча письменниця Лариса Ніцой зі скандалом покинула студію телеканалу NEWSONE. Вона була незадоволена тим, що ведуча програми "Великий вівторок" Діана Панченко відмовилася переходити на українську мову.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

"Я не зовсім зрозуміла, куди я прийшла. Мені ніхто не говорив, що це канал національної меншини. Якщо у вас загальнонаціональний канал, я б попросила Вас говорити українською", - звернулася вона до ведучої.

Діана Панченко відповіла, що дуже любить українську мову і веде більшість своїх ефірів протягом тижня українською.

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"Ви не будете вказувати мені, якою мовою мені говорити. Наші ефіри на 80% україномовні, але цей проект ми ведемо російською і, якщо Конституція не забороняє нам це робити, Ви теж не можете заборонити", - сказала ведуча.

Також вона підкреслила, що їй надходять численні прохання від глядачів проводити деякі ефіри російською мовою.

Ніцой заявила, що статтю 10 Конституції про мову "давно пояснив Конституційний суд" і постановив, що "українська мова - обов'язковий засіб спілкування у всіх сферах публічного життя".

Ведуча заперечила їй, сказавши, що слова письменниці не відповідають дійсності.

"Ніхто не забороняє мені говорити російською мовою в телеефірах. Є закон про квоти, який ми виконуємо. Я попрошу Вас не порушувати регламент ефіру", - висловилася Діана Панченко.

Лариса Ніцой звинуватила її у невиконанні рішення Конституційного суду і заявила, що ведуча "підводить себе під статтю". Після того, як ведуча відмовилася переходити на українську, Ніцой не захотіла брати участь в ефірі і пішла зі студії.

Нагадаємо, раніше аналітик Андерс Ослунд в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що Віктор Медведчук перед президентськими виборами купив три українських телеканали - «NewsOne», «112 Україна» і «Zik». "Віктор Медведчук купив три телеканали - «NewsOne», «112 Україна» і «Zik», очевидно, готуючись до президентських виборів в Україні в 2019 році. Ці канали відповідають на запити електорату популістів», - розповів аналітик.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальна письменниця пригрозила главі Міносвіти через російську мову.