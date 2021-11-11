Книга наповнена дивними, спірними та образливими висловлюваннями на адресу жінок.

В Україні часто виникають скандали через підручники, в яких знаходять ляпи та неточності. Цього разу звернули увагу на підручник "Ділова кар'єра" для студентів вищих навчальних закладів, який наповнений сексизмом та упередженим ставлення до жінок.

Про це пише фахівець з комунікації Діана Натхір у Facebook.

За її словами, натрапила на підручник доктора економічних наук і професора Івана Дахна.

"Вже з перших абзаців мене фактично трясло чи то від гніву, чи то від шоку і подиву. Повна відверта дичина більше схожа на збірку застільних анекдотів, ніж на наукову працю, повна сексизму, ейджизму, нетолерантних висловлювань щодо культури інших національних груп, абсолютно неприпустимих власних припущень, суджень і стереотипів, антинаукових висновків та тверджень. Це без акценту на стиль викладу матеріалу й недоречних жартів у кожному підрозділі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі помер відомий дитячий письменникДійсно, підручник наповнений дивними, спірними та образливими висловлюваннями на адресу жінок. У розділі "Гендер" автор розмірковує над "проблемою поєднання жінки та роботи як таку, яку неможливо проігнорувати".

Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм не вистачає ініціативи в самостійному формулюванні завдань. Недарма Адольф Гітлер говорив: "народні маси люблять, щоб з ними поводилися, як з жінками. А жінки люблять, щоб ними командували". Працівницям слід дозволяти змінювати заняття роботою протягом дня. Монотонна робота їх нервує, - пише Дахно.

За його словами, чоловікам "складно управляти жіночим колективом, але можливо".

Жінки-активні учасниці як матеріального виробництва, так і сфери послуг. Жінки пішли в армію, куди раніше їх не брали як за те, що вони неправильно розуміли команду " лягай!". Управляти чоловікові жіночим колективом важко, але можна. До чоловіків-начальників жінки ставляться, очевидно, краще, ніж до жінок-начальниць, - йдеться в підручнику.

При цьому на роботу варто брати тільки молодих та заміжніх жінок, тому що вони "менш схильні до флірту, ніж незаміжні". Не обійшов стороною автор й зовнішність кандидаток на роботу.

Читайте такожШколяр з Мелітополя під схвалення друзів розтоптав на камеру підручник з української (відео)"Худі дівчата менш добродушні та ефективні, ніж повні дівчата. Слід лікарю, який займається жіночими хворобами, оглянути кандидаток на роботу. Це допоможе уникнути в майбутньому всіляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто має фізичні та психологічні проблеми, несумісні з тією роботою, яку доведеться виконувати", - пише автор.

Водночас він рекомендує жінкам постійно вдосконалювати свої професійні навички, інакше їх місце "в Києві на Окружній дорозі". При цьому Дахно заявив, що жінки люблять, щоб ними командували, й згадав про Гітлера.

Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм не вистачає ініціативи в самостійному формулюванні завдань. Недарма Адольф Гітлер говорив: "Народні маси люблять, щоб з ними поводилися, як з жінками. А жінки люблять, щоб ними командували, - зазначено в книзі".

Звичайно ж, на його думку, жінкам не можна носити короткі спідниці та одяг з декольте в офісі, тому що це провокує чоловіків.

Жінка доречна завжди, навіть в офісі, де б жінка не працювала. Слід постійно пам'ятати,що жінка, перш за все, жінка, а потім вже-працівниця, - продовжує свої роздуми автор.

Також він вважає, що "перший крок до інтиму на роботі роблять представниці чудесної статі".

Як раніше повідомляв УНІАН, автори підручника "Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс для 6-го класу" Олександр Бандровський та Віталій Власов внесли до книги замість наукових фактів біблійні міфи.

Автор: Анастасія Горбачова