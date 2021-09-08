Ілюстрація / REUTERS

В італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії.

Про це повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

На фейкову інформацію у підручнику з географії "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи звернули увагу уважні читачі.

фото посольство/Facebook

Посольство вже звернулося до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та видавництва вищезгаданого підручника із закликом виправити зазначену статтю, у свою чергу, пропонуючи, відкритість до співпраці.

фото посольство/Facebook

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Інший скандал з фейковою картою України

У липні українське представництво компанії JBL втрапило в політичний скандал. Так, на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням "А з якого ти міста?". При цьому була оприлюднена мапа України без Криму і Донбасу.

Публікація викликала негативну реакцію користувачів, тож JBL довелось вибачатись.

Згодом компанія звільнила працівників, які розмістили на сторінках компанії в Instagram карту України без Криму та окупованих територій Сходу країни.

Автор: Денис Прядко