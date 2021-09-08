Фейкову інформацію знайшли у підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи.

В італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії.

Про це повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

На фейкову інформацію у підручнику з географії "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи звернули увагу уважні читачі.

Посольство вже звернулося до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та видавництва вищезгаданого підручника із закликом виправити зазначену статтю, у свою чергу, пропонуючи, відкритість до співпраці.

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Інший скандал з фейковою картою України

У липні українське представництво компанії JBL втрапило в політичний скандал. Так, на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням "А з якого ти міста?". При цьому була оприлюднена мапа України без Криму і Донбасу.

Публікація викликала негативну реакцію користувачів, тож JBL довелось вибачатись.

Згодом компанія звільнила працівників, які розмістили на сторінках компанії в Instagram карту України без Криму та окупованих територій Сходу країни.

Автор: Денис Прядко