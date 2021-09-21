Авторами підручника є Олександр Бандровський та Віталій Власов.

Українські підручники продовжують лякати своїм змістом. Цього разу відзначилися автори підручника зі всесвітньої історії та історії України для шостого класу.

Про це повідомила Анна Ліба в групі "Батьки-SOS"в Facebook.

Авторами підручника "Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс для 6-го класу" є Олександр Бандровський та Віталій Власов. Книга наповнена біблійними історіями про походження людини, а не науковими фактами.

"І створив Господь людину з праху земного. І дихання життя вдихнув в неї - і стала людина живою душею, яка є втіленням Божественної теорії походження людського життя", - написано в книзі.

За словами жінки, в підручнику наукові теорії спростовуються історіями з Біблії.

"Там написано, що всі теорії про походження людства - повна маячня, бо створив Бог людину та вдихнув у неї життя... Мій син не повірив у це і сам розглядав підручник", - зазначила Ганна Ліба.

Крім того, в підручнику зазначено, що неандертальці були бездуховні, тому їх не можна вважати первісними людьми.

"Початок історії людства пов'язують з появою людини розумної (гомо сапієнс), яка власне, і була першою справжньою людиною. Бо, крім вправних рук і досконалості будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма, за Біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув в неї душу", - пишуть автори книги.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що у двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим. Помилки в підручниках для 9-го і 10-го класів помітили історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.

Автор: Анастасія Горбачова