У застосунку "Дія" з’явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", - зазначив Федоров.
Він також додав, що вже завершуються технічні деталі щодо розробки та невдовзі буде бета-тест функції.
Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Дія" тестують автоматизовану реєстрацію Товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) для фізичних осіб.
Також команда Міністерства цифрової трансформації працює зараз над технічним запуском сервісу. що дозволить перевірити справжність нотаріального документа у застосунку "Дія".
Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в "Дії".