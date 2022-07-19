Очікується переклад закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.

У застосунку "Дія" з’явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", - зазначив Федоров.

Він також додав, що вже завершуються технічні деталі щодо розробки та невдовзі буде бета-тест функції.

Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Дія" тестують автоматизовану реєстрацію Товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) для фізичних осіб.

Також команда Міністерства цифрової трансформації працює зараз над технічним запуском сервісу. що дозволить перевірити справжність нотаріального документа у застосунку "Дія".

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в "Дії".

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