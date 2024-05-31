Українській стороні вдалося спочатку вивезти цих дітей у Грузію.

До України повернули п'ятьох депортованих дітей-сиріт, яких росіяни спочатку утримували на окупованій території України, а потім вивезли до РФ.

Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба. Він повідомив, що всі повернуті діти – вихованці Новопетрівського інтернату Миколаївської області.

Перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, діти були на лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі, не маючи ні продовольства ні води.

За даними Кулеби, у липні 2022 року дітей знайшли росіяни і під дулами автоматів перевезли на окуповану територію. "Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, погрожували і забороняли спілкуватися з рідними", - розповів він.

Восени 2022 року окупанти вивезли їх у анексований Крим, а звідти в місто Анапа Краснодарського краю. "Вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти... у Грузію", - розкрив деталі Кулеба.

Він повідомив, що за допомогою Save Ukraine з РФ вдалось повернути 356 дітей, з них 90 – це діти-сироти.

Викрадення дітей з України

Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової та Путіна. Їх звинувачують незаконній депортації українських дітей.

Влітку депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт Лукашенка за причетність до незаконного вивезення українських дітей.Дослідження Єльського університету показало, що з вересня 2022 року по травень 2023 року понад 2400 українських дітей у віці від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, які окуповані російськими військами.

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