Командири сумлінно виписували собі премії, хоча сиділи в кабінетах, а не знаходились на передовій.

Військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР викрила у лавах Нацгвардії ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

"Цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. З першого дня повномасштабного вторгнення до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн грн", - уточнюється в повідомленні СБУ.

У відомстві додали, що посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. Але учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

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За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

"Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу ("недбале ставлення до військової служби"). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Крадіжки державних грошей

На початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

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