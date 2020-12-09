Обвинувачений у справі про збитий літак Іл-76 у 2014 році біля Луганська Віктор Назаров попросив суд скасувати обвинувальний вирок та закрити кримінальне провадження.
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Назаров оскаржує вирок у Дніпропетровському апеляційному суді. Суд першої інстанції в Павлограді визнав його винним у службовій недбалості при підготовці польоту Іл-76 і засудив до семи років в'язниці. Свою провину Назаров заперечує.
«Не планував, не планую і ніколи не буду брати на себе відповідальність за чужі гріхи, а тим паче за гріхи терористів. Прошу суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження», – зазначив він у суді.
Катастрофа Іл-76 на Донбасі: що відомо
- 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На його борту, крім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.
- Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт».
- Також Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно посадових осіб Збройних сил України та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули військовослужбовці, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.
- Головним підозрюваним став генерал Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу Антитерористичної операції.
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