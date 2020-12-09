Обвинувачений заявив, що не збирається брати на себе відповідальність за "гріхи терористів".

Обвинувачений у справі про збитий літак Іл-76 у 2014 році біля Луганська Віктор Назаров попросив суд скасувати обвинувальний вирок та закрити кримінальне провадження.

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Назаров оскаржує вирок у Дніпропетровському апеляційному суді. Суд першої інстанції в Павлограді визнав його винним у службовій недбалості при підготовці польоту Іл-76 і засудив до семи років в'язниці. Свою провину Назаров заперечує.

«Не планував, не планую і ніколи не буду брати на себе відповідальність за чужі гріхи, а тим паче за гріхи терористів. Прошу суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження», – зазначив він у суді.

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14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На його борту, крім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт».

Також Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно посадових осіб Збройних сил України та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули військовослужбовці, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

Головним підозрюваним став генерал Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу Антитерористичної операції.

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Автор: Катерина Шварц