За його словами, за добу по Миколаївщині було нанесено 31 ракетний удар, 8 ударів з РСЗВ та 18 – з артилерії.

За добу по Миколаївщині було нанесено 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив на брифінгу.

"За добу по Миколаївській області було здійснено 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії", - зазначив він.

Кім нагадав, що сьогодні у Миколаєві 10 ракет влучили у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, а також приватні будинки та багатоповерхівки.

Зокрема, обидва поверхи педагогічного університету зруйновані внаслідок влучання 4 ракет, університет кораблебудування – 5 ракет.

Кім наголосив, що до початку навчального року відновлення університетів неможливе.

"Зараз тільки експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня зранку у Миколаєві пролунало понад 10 потужних вибухів. Були атаковані два найбільші університети міста.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву поранено двох людей.

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