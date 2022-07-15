За добу по Миколаївщині було нанесено 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив на брифінгу.
"За добу по Миколаївській області було здійснено 31 ракетний удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18 – з артилерії", - зазначив він.
Кім нагадав, що сьогодні у Миколаєві 10 ракет влучили у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, а також приватні будинки та багатоповерхівки.
Зокрема, обидва поверхи педагогічного університету зруйновані внаслідок влучання 4 ракет, університет кораблебудування – 5 ракет.
Кім наголосив, що до початку навчального року відновлення університетів неможливе.
"Зараз тільки експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня зранку у Миколаєві пролунало понад 10 потужних вибухів. Були атаковані два найбільші університети міста.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву поранено двох людей.