Вона також закликала триматися ближче до укриття у зв'язку із загостренням ситуації з ворожими обстрілами.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва закликала містян обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися ближче до укриттів зв'язку із загостренням ситуації з ворожими обстрілами.

По це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні друзі! Думаю, всі ви відчули на собі в останні дні загострення ситуації з ворожими обстрілами території нашої громади. На жаль, не обійшлося і без жертв з боку мешканців Чугуєва", - йдеться у повідомлені.

При цьому Мінаєва зазнчила, що керівництво Харківської обласної військової адміністрації, спираючись на дані з компетентних джерел, попередило про можливу подальшу ескалацію ситуації.

"Ось чому я хочу звернутися до вас, шановні земляки, з наполегливим проханням максимально обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися поближче до укриттів. Адже ми повинні зберегти свої життя для майбутньої перемоги та відбудови нашого улюбленого міста. Будьте уважні, бережіть себе і своїх близьких!" - підкреслила мер Чугуєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківському напрямку російські окупанти активно застосовували артилерію, а також завдавали удару парою вертольотів Мі-8.

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