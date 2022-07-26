У результаті ворожого обстрілу міста Чугуїв загинули жінка та чоловік.

У місті Чугуїв Харківської області є жертви ракетного удару російських окупантів, під час якого було пошкоджено Будинок культури та школу.

Загинули дві особи, повідомив у Telegram очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, рятувальники вилучили з-під завалів Будинку культури тіло 36-річного чоловіка.

Чиновник додав, що раніше під час розбору завалів було знайдено тіло 30-річної жінки.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого й почали обстрілювати воєнні та цивільні обєкти, зокрема, у Харківській області, були жертви та постраждалі.

Супротивники обстріляли цивільну інфраструктуру Чугуєва 25 липня - поцілили в Будинок культури та школу. В одному з приміщень знаходилися люди, і вони опинилися під завалами. У результаті ворожого обстрілу міста поранення отримали дві особи.

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