Так намагаються "підготувати громадську думку" до приєднання "ДНР" і "ЛНР" до Росії.

У російських містах назвуть вулиці на честь "героїв Донбасу" - військових і політиків, причетних до окупації території України.

Як пише російське видання "Медуза", це - частина стратегії, розробленої в адміністрації президента РФ з метою "підготувати громадську думку" до приєднання "ДНР" і "ЛНР" до Росії.

Зокрема, в Грозному, Якутську і Омську будуть вулиці імені ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, убитого в 2018 році.

У ще кількох містах вулиці назвуть на честь загиблого командира батальйону "ДНР" "Спарта" Володимира Жоги. З батьком Жогі Путін зустрічався особисто 9 травня і розповідав йому про те, як шукав "шлях до миру".

Оголошення про такі перейменування губернатори і глави місцевих адміністрацій приурочили до 9 травня (в Росії святкують День Перемоги).

Повідомляючи про те, що на честь ватажка "ДНР" назвуть вулицю в споруджуваному мікрорайоні "Уюн" в Південно-Сахалінську, сахалінський губернатор Валерій Лимаренко поставив в один ряд Захарченка і ветеранів Другої світової війни.

Глава Чечні Рамзан Кадиров своєю чергою назвав Захарченка "видатним державним і військовим діячем ДНР".

"Пам'ять про героїв ніколи не повинна померкнути. Вона буде жити і в серцях майбутніх поколінь!",- написав Кадиров.

Також ім'я Захарченка отримають вулиці в Курську, в Пензі, в Лівнах і Брянську. У Ростові-на-Дону, Владивостоці, Майкопі і ще кількох російських містах вулиці назвуть на честь Володимира Жоги. А в Омську і Кизилі з'являться вулиці і на честь Жоги, і на честь Захарченка.

За інформацією трьох джерел "Медузи", близьких до адміністрації Путіна, ці ініціативи розроблені в управлінні громадських проектів адміністрації під керівництвом Сергія Новікова.

Джерела "Медузи" також зазначають, регіонам запропонували на вибір три основні варіанти: назвати вулицю на честь Захарченка, назвати вулицю на честь Жоги, назвати вулицю на честь загиблих в Україні російських військових (на їхню честь дозволено називати і школи).

"В основному [місцева влада] обирає Захарченка і Жогу, щоб не загострювати увагу на втратах російської армії. Особливо ініціативні поєднують і Захарченка, і Жогу. Для нацреспублік ідея з місцевими військовими теж підходить", - говорить одне з джерел видання.

Повідомлення про перейменування вулиць також надходили з Алтайського краю (у Заринську з'явиться вулиця Захисників Донбасу), Камчатки (також увічнять захисників Донбасу).

За інформацією співрозмовників "Медузи", мета таких перейменувань - ще більше символічно зблизити війну в Україні і Велику Вітчизняну, підготувати громадську думку до приєднання "ЛНР" і "ДНР".

При цьому регіональній владі, очевидно, не до душі такі перейменування. В основному, на честь Захарченка і Жоги називають вулиці в споруджуваних на околицях мікрорайонах.

"Начебто і відзвітували [перед АП], і муляти очі ця вулиця не буде. Не буде зайвих питань - як, навіщо, чому", - говорить співрозмовник, близький до керівництва одного з регіонів Приволзького округу.

Як писав УНІАН, у березні в російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація, що ставленик Кремля на окупованій частині Луганщини Леонід Пасічник сказав, що найближчим часом там може відбутися референдум про приєднання до складу РФ.

Референдуми про приєднання і "ЛНР", і "ДНР" збиралися провести в середині травня. Через невдачі Росії на фронті терміни перенесли.

Російські опозиціонери очікували, що Путін оголосить про приєднання окупованих території Донецької та Луганської областей 9 травня, однак цього не сталося.

Вас також можуть зацікавити новини: