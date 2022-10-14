Сапери продовжують планові роботи з розмінування територій

Жителів Києва та області попередили про вибухи у п'ятницю, 14 жовтня. У Вишгородському районі заплановані навчання саперів.

Про це повідомили в прес-службі Київської обласної Військової адміністрації.

"Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. В рамках планованих заходів-відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим в деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в області тривають планові роботи з розмінування територій. Знищення вибухонебезпечних предметів пройде:

у Бучанському районі з 10:00 до 12:00

у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.

Наступ окупантів на Київ - що відомо

24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. У перші ж дні російські окупанти пішли на Київ, заявляючи, що візьмуть місто за три дні. Їх план провалився, але більше місяця частина Київської області перебувала в окупації.

За даними Київської ОВВА, російські загарбники пошкодили і зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 осіб офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

Крім того, за час бойових дій в Київській області залишилося багато боєприпасів і Мін.

Зокрема, 6 жовтня поблизу столиці, у Вишгородському районі відбулися навчання саперів. У зв'язку з цим люди на територіях деяких громадах області чули звуки вибухів.

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