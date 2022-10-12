Жителів одного з районів закликали зберігати спокій.

У середу, 12 жовтня, на Київщині пролунають вибухи, пов'язані з ліквідацією вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Сьогодні, 12 жовтня, з 12:00 до 14:00 поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

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В ОВА закликали жителів області зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Наступ окупантів на Київ - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. У перші ж дні російські окупанти пішли на Київ, заявляючи, що візьмуть місто за три дні. Їх план провалився, але понад місяць частина Київської області знаходилася в окупації.

За даними Київської ОВА, російські загарбники пошкодили та зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

Крім того, за час бойових дій у Київській області залишилося безліч нерозірваних боєприпасів та мін. Цим питанням займаються столичні сапери, тому час від часу чутно вибухи. Зокрема, 6 жовтня поблизу столиці, у Вишгородському районі відбулися навчання саперів. У зв'язку з цим люди на територіях деяких громадах області чули звуки вибухів.

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