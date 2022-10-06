В адміністрації закликають громадян зберігати спокій.

Поблизу столиці, у Вишгородському районі відбуваються навчання саперів.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram, сьогодні у Вишгородському районі проходять навчання саперів.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що у зв'язку з цим люди на територіях деяких громадах області можуть чути звуки вибухів. В ОВА закликають громадян зберігати спокій.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Оболонському районі Києва, розташованому поблизу Вишгородського району, будинок "вібрував", як при вибухах, а собака ховався у ванну кімнату.

Багато людей у соцмережах зазначають, що повідомлення КОВА про навчання саперів мало бути оприлюднено значно раніше, а не тоді, коли всі почали чути вибухи.

Наступ окупантів на Київ - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. У перші ж дні російські окупанти пішли на Київ, заявляючи, що візьмуть місто за три дні. Їх план провалився, але понад місяць частина Київської області знаходилася в окупації.

За даними Київської ОВА, російські загарбники пошкодили та зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

Крім того, за час бойових дій у Київській області залишилося базліч нерозірваних боєприпасів та мін. Цим питанням займаються столичні сапери, тому час від часу чутно вибухи.

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