Робота групи буде керуватися Офісом генерального прокурора.

Учасники Ukraine Accountability Conference в Гаазі створили Групу Діалогу з відповідальності для України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Як зазначається, 45 країн-учасників погодили Політичну декларацію про співпрацю.

"Група Діалогу, заснована на цьому заході, має об’єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи для документування та правосуддя для міжнародних злочинів. Робота групи з підтримки України буде керуватися Офісом генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

У форумі в Гаазі взяла участь генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Справедливість і відповідальність є фундаментальними для досягнення миру та безпеки. Отже, найкращою протидією діям Росії є дві речі. Перша – міжнародне співтовариство має забезпечити перемогу України. Друга – ті, хто вчиняє міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила Венедіктова під час свого виступу на заході.

Генеральний прокурор констатувала, що демократичний світ стикається з серйозним ворогом, яким є держава-вигнанець, яка прагне підірвати міжнародний порядок.

Як повідомляється, конференція, організована Урядом Нідерландів, Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською Комісією, дала можливість на найвищому рівні обговорити конкретні кроки та майбутні зусилля.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників міжнародної конференції щодо притягнення Росії до відповідальності, що проходила у Гаазі, створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.

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