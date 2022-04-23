На опублікованих фото можна побачити захаращені приміщення, а також зламані двері до квартир мешканців Київщини, які окупанти обкрадали.

Російські окупанти, втікаючи з території Київської області, залишили по собі купи сміття. Упаковки від їжі та просто побутові відходи військові країни-агресора складували у тих самих приміщеннях, де й жили. Крім того, ворог пограбував будинки мирних жителів.

Фотографії результатів існування рашистів на Київщині опублікувало "Суспільне".

"Київська область. Такий вигляд мають населені пункти після того, як там побували рашисти", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити захаращені приміщення, а також зламані двері до квартир мешканців Київщини, які окупанти обкрадали.

Раніше мешканка Гостомеля повернулася у свою квартиру після звільнення міста від російських окупантів і поділилась враженнями від того, що побачила в помешканні. Росіяни закидали сміттям кімнати, а на балконі, імовірно, влаштували імпровізований туалет. Прикметно, що сам унітаз чистий і, схоже, рашистами не використовувався.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава поліції Київської області Андрій Небитов прокоментував розмінування Київщини після вигнання з території окупантів. За його словами, окупанти масово мінували цивільні об'єкти, тому місцевим жителям варто бути гранично обережними.

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