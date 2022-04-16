Залучити всіх одночасно можливості немає.

Десяток тисяч громадян України зголосилися допомагати рятувальникам розбирати завали та прибирати вулиці в зруйнованих російськими окупантами містах.

Як зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, добровольців-рятувальників вже понад 10 тисяч.

"Саме стільки людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну", - йдеться в повідомленні.

В службі зауважили, що наразі волонтери працюють на Київщині, зокрема в місцях, де розміновано території.

"В основному це пошукові роботи, прибирання вулиць від будівельних матеріалів, розбір завалів", - додали в ДСНС.

Станом на 11 квітня було відомо, що понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками. Більш як половина бажаючих - з Києва та Київської області.

Добровольців попереджають, що залучити всіх одночасно можливості немає, оскільки це небезпечно - територія, де були обстріли, часто буває замінована.

"Разом з цим, через мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити усіх, допоки не будуть проведені роботи з очищення територій та будинків від вибухонебезпечних предметів", - зауважили в ДСНС.

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