Основні дороги та об'єкти життєдіяльності на Київщині перевірялися в першу чергу і вже не становлять загрози.

Глава поліції Київської області Андрій Небытов прокоментував розмінування Київщини після вигнання з території окупантів.

За словами очільника поліції, розмінування - не прибирання, це серйозний захід, який потребує спеціальних знань у вибухотехнічній сфері.

"Армія Російської Федерації - просто виродки, на цивільних об'єктах залишили розтяжки", - розповів він.

Андрій Небитов закликає громадян бути гранично обережними і уважними, особливо з предметами, які схожі на вибухонебезпечні.

Також він заявив, що основні дороги та об'єкти життєдіяльності перевірялися в першу чергу і вже не становлять загрози.

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна карта з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок.

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