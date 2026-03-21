Кількість іноземних добровольців у ЗСУ перевищила 20 тисяч, – DW

Їдуть як ідейні борці з "Руським міром", так і ті, хто хочуть підзаробити.

Україна взяла курс на залучення іноземних добровольців до Збройних сил. Вже зараз на українському боці воюють близько 20 тисяч іноземців, що становить близько 2% від загальної чисельності Сил оборони. І надалі їх стане більше. Про це пише DW з посиланням на джерела в ЗСУ, розвідці та Національній гвардії.

Як зазначає видання, хоча українська влада й сама докладає зусиль до вербування добровольців за кордоном, найкраще спрацювало "сарафанне радіо". Ті, хто прийшов воювати за ідею, покликали за собою таких самих ідеалістів, а професіонали з досвідом запрошували своїх колишніх товаришів по службі, розповіли співрозмовники DW з кількох підрозділів, де служать іноземці.

У цьому контексті виділяються колумбійці, яких прибуло особливо багато. Не завадило навіть те, що їхній військовий досвід був зовсім не схожий на те, з чим вони зіткнулися в Україні.

"Вони звикли воювати проти партизан і картелів у джунглях, а тут ворогом була велика армія з ракетами і дронами", – розповів начальник відділу координації проходження військової служби іноземцями в Сухопутних військах ЗСУ Костянтин Мілевський.

При цьому офіцер вважає, що Міноборони при вербуванні іноземців має дещо скоригувати підходи.

"Ми будемо робити все можливе, щоб вони сприймали Україну не тільки як джерело заробітку, але й відчули цілі цієї війни. Відчули, що Україна – прекрасне місце, де можна не просто отримати новий корисний досвід, але й застосувати його. Місце, де можна залишитися і стати частиною суспільства", – сказав він у розмові з DW.

Іноземці в ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці 2025 року Україна фактично розпустила Інтернаціональний легіон у його первісному вигляді. Іноземних бійців перевели до штурмових полків регулярної армії (зокрема, 253-го штурмового полку 129-ї бригади), де вони виконуватимуть найнебезпечніші завдання.

При цьому в командуванні ЗСУ наголошували, що йдеться не про ліквідацію Міжнародного легіону, а про інтеграцію до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Легіонери зберігатимуть усі права, соціальні гарантії та рівень забезпечення на рівні з українськими військовими, матимуть доступ до кращої логістики, озброєння та можливості перекваліфікації (наприклад, на операторів БПЛА або розвідників).

