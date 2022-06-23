Олег Ніколенко зазначив, що наявність візи не гарантує вільний в'їзд в Україну.

Громадяни Російської Федерації зможуть оформити українську візу лише у восьми містах. Видача документа не гарантуватиме вільний перетин кордонів України.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, отримати українську візу в Росії можна буде отримати через візові центри VFS Global. Консульства України припинили свою роботу у РФ з початку повномасштабної війни.

"Можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону і Самарі. А громадяни Росії, які перебувають у третіх країнах, можуть звертатися за візою в українські дипустанови в цих країнах", - пояснив дипломат.

При цьому він стоншив, що візи не зможуть отримати громадяни РФ, які знаходяться під санкціями, і ті, хто знаходяться в переліку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України.

Крім того, Николенко вказав, що навіть отримання візи не гарантуватиме вільний в'їзд в Україну, а рішення про перетин кордону прийматимуть співробітники Державної прикордонної служби.

Віза в Україну для росіян - що відомо

17 червня президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України. Йшлося про схвалення постанови "про припинення дії угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет Міністрів підтримавши пропозиція президента України ввести з 1 липня візовий режим для громадян Російської Федерації.

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