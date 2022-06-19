МЗС напрацьовує механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян.

МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян. Один з етапів - обрання країни, що представлятиме інтереси України в РФ.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, міністерство закордонних справ України напрацьовує механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян.

"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції Президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - зазначив він.

Немчінов наголосив, що після того, як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково поінформує про спосіб отримання візи, її вартість.

До того часу громадяни можуть перетинати кордон за старими правилами.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 червня, президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Йшлося про схвалення постанови "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

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