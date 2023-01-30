Візовий режим для в’їзду в Україну громадян РФ почав діяти з 1 липня минулого року.

Від початку запровадження візового режиму для в’їзду в Україну громадян Російської Федерації, 1 липня 2022 року, було видано всього 12 віз росіянам.

"За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз були видані громадянам Російської Федерації. Майже всі вони перетнули кордон, слідуючи на в’їзд в Україну", - розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, візи отримували переважно жінки, діти або люди похилого віку, які слідували в Україну з гуманітарної причини або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які знаходяться на території нашої країни.

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Візовий режим з Росією - що відомо

17 червня 2022 року Кабінет міністрів України за пропозицією президента Володимира Зеленського схвалив постанову про запровадження з 1 липня візового режиму для громадян РФ.

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в‘їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає. Крім того, з собою треба мати не менше 52 тисяч гривень.

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