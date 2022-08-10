Наразі відповідні візові клопотання розглядаються, але поки жодної візи не погоджено.

Заявки на отримання української візи подали 112 громадян Росії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні, українські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян Росії. Це громадяни РФ, які проживають в країнах Європейського Союзу. Наразі ці клопотання розглядаються. Триває перевірка цих громадян, поки жодної візи не погоджено", - розповів Ніколенко.

Він також нагадав, що на території РФ немає українських дипломатичних представництв.

"Громадяни Російської Федерації, які там проживають, не можуть подати заявку на отримання візи для в’їзду в Україну. Це можуть робити лише росіяни, які проживають в інших країнах світу і мають там дозвіл на тимчасове або постійне проживання", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в‘їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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