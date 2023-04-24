Наразі ведеться підготовка подібного візиту.

Президент України Володимир Зеленський поки остаточно не підтвердив свою участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону зазначила, що наразі українські посадовці займаються підготовкою подібної можливості.

"Президент ще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою", - сказала вона.

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Участь Зеленського у саміті НАТО

На початку квітня стало відомо, що Зеленського запросили на саміт НАТО у липні.

21 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в форматі "Рамштайн" у Німеччині повідомив, що Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Пізніше президент повідомив, що Україна бажає затвердити гарантії безпеки на липневому саміті голів держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) перед вступом в Альянс, але альтернативи членству в НАТО не розглядаються.

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